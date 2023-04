Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD) ist seit dem 1. Januar 2023 im Amt. Sie sucht den direkten Kontakt zu den Bürgern und lädt alle Interessierten am Mittwoch, 26. April, ab 11.15 Uhr zur Bürgersprechstunde auf den Wochenmarkt ein. Foto: Archiv / Gernot Kühl up-down up-down Sprechstunde auf dem Wochenmarkt Marktschnack mit Eckernfördes Bürgermeisterin Iris Ploog Von Gernot Kühl | 20.04.2023, 09:43 Uhr

Die Eckernförder Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD) geht neue Wege in Sachen Bürgernähe: Sie bietet eine Bürgersprechstunde in ungezwungener Atmosphäre auf dem Wochenmarkt an.