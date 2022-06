FOTO: Dirk Steinmetz up-down up-down Auf dieser Kiesabbaufläche in der Gemeinde Gammelby nahe Eckernförde könnte eine Bauschuttdeponie entstehen Raumordnungsverfahren Deponie Gammelby Bürger können Einblick in Deponieakten nehmen und Stellungnahmen abgeben Von Gernot Kühl | 23.06.2022, 14:09 Uhr

Noch bis zum 8. Juli können Bürger Einblick in die Unterlagen zur beantragten Errichtung einer Bauschuttdeponie an der b76 in Gammelby nehmen und Stellungnahmen abgeben.