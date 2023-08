Sämtliche Mitarbeiter in der Alten Post in der Eckernförder Fußgängerzone mussten Dienstagvormittag für einige Minuten evakuiert werden. Die Feuerwehr fand schnell heraus, was die Brandmeldeanlage ausgelöst hat - ein Feuer war‘s nicht.

