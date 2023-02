Die Eckernförder Ratsversammlung hat unter anderem beschlossen, dass keine weiteren Ferienwohnungen in Eckernförde entstehen sollen, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Foto: Archiv / Gernot Kühl up-down up-down Sozialer Wohnungsbau Zu wenig bezahlbare Wohnungen: Wie die Stadt Eckernförde reagiert Von Arne Peters | 22.02.2023, 15:59 Uhr

Es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum in Eckernförde, der Ruf nach Einmischung der öffentlichen Hand in den Wohnungsmarkt wird immer lauter. Doch was kann eine Stadt mit Politik und Verwaltung überhaupt tun?