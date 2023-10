Leserbriefe zur Bauschuttdeponie in Kosel Tiefes Misstrauen gegen Glindemann-Versprechungen Von Jonas Bargmann | 16.10.2023, 13:28 Uhr Die Glindemann-Gruppe plant, einen Teil ihrer Kiesgruben zwischen Gammelby und Kosel (schaffierte Fläche) in eine Bauschuttdeponie umzuwandeln, um dort diverse nicht mehr recyclefähige Stoffe zu deponieren. Foto: Glindemann-Gruppe / SHZ Graphik up-down up-down

Die Glindemann-Gruppe plant, in ihren ausgebeuteten Kiesgruben in Gammelby / Kosel Bauschutt, darunter auch freigemessener Bauschutt aus Atomkraftwerken, einzulagern. Dagegen gibt es in den betroffenen Gemeinden und der benachbarten Stadt Eckernförde großen Widerstand. Hier einige Leserbriefe zu den jüngsten Aussagen des Betreibers.