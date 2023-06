Benefizkonzert für ukrainische Kinder mit Nikolay Medvedev (l.) und Olga Shkrygunova in der St.-Nicolai-Kirche. Foto: Sylvia Meisner-Zimmermann up-down up-down Benefizkonzert für die Ukraine in Eckernförde Russische Pianisten: „Make Music not War“ Von Sylvia Meisner-Zimmermann | 05.06.2023, 09:13 Uhr

Zwei russische Pianisten spielten am Wochenende zugunsten der Ukraine. Der Freitagabend gehörte dabei in erster Linie Nikolay Medvedev. Gemeinsam mit Pianistin Olga Shkrygunova eröffnete er den klassischen Klavierabend am Bechstein-Flügel.