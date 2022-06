FOTO: Petra Baruschke FLENS Beach-Tour am Südstrand Eckernförde wird zum vierten Mal zum Beachvolleyball-Mekka Von Petra Baruschke | 22.06.2022, 08:40 Uhr

Es gibt wieder Sport am Strand, wenn am Wochenende die FLENS Beach-Tour einen Stopp in Eckernförde einlegt.