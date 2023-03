Ein sonniges Plätzchen am Eckernförder Bahnhof hat sich Stephanie Windorpski aus Hamm ausgesucht, um auf den Bus aus Damp zu warten. Dort tritt die aus Hamm angereiste Frau am Montag ihre Reha an. Wegen des Bahnstreiks war Stephanie Windorpski bereits am Sonntag angereist und hatte sich ein Hotelzimmer in Eckernförde gebucht.

