Die Mitarbeiter der Bahnhofsmission Eckernförde leisten Beistand bei Sorgen und Nöten am Bahnhof. Foto: Helge Buttkereit/Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde up-down up-down Bahnhofsmission Eckernförde Die blauen Engel am Bahnhof brauchen Unterstützung Von Helge Buttkereit | 20.11.2022, 16:43 Uhr

Ehrenamtler dringend gesucht: Aktuell ist die Bahnhofsmission am Bahnhof in Eckernförde nur an drei Tagen besetzt. Dorothea Nötzel wurde für 25 Jahre ehrenamtliche Arbeit, Sieglinde Baumgart-Dobrinski wurde für zehn Jahre Ehrenamt geehrt.