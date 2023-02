An der B76 zwischen WTD 71 und Bahnübergang finden Gehölzarbeiten statt. Foto: Archiv / Arne Peters up-down up-down Umleitung ist ausgeschildert Gehölzarbeiten: B76 in Eckernförde teilweise gesperrt Von Arne Peters | 10.02.2023, 17:00 Uhr

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr schneidet in der kommenden Woche Bäume und Büsche an der B76 in Eckernförde zurecht. Dafür muss eine Fahrbahn streckenweise gesperrt werden.