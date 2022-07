Bernd Hadewig (l.) von der „Neuen Spielkiste“ unterstützt Jens Müller als Initiator der Aufräum-Aktion. FOTO: ETMG up-down up-down Eckernförde räumt weiter auf Fürs Müllsammeln am Strand oder Hafen gibt es eine Belohnung Von Petra Baruschke | 09.07.2022, 10:00 Uhr

Wer Müll am Strand oder im Hafenquartier sammeln will, kann sich dafür nun auch in der „Spielkiste“ Greifer und Tüten abholen. Hinterher gibt es eine Belohnung.