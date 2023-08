Hochwertige Lebensmittel und Kochshows Regionale Köstlichkeiten auf dem Green Market am Eckernförder Hafen Von Gernot Kühl | 04.08.2023, 16:03 Uhr Zum 6. Green Market am 10. September in Eckernförde werden 20.000 bis 30.000 Besucher erwartet. Foto: Mohltied!]/Henrik Matzen up-down up-down

Am letzten Tag des Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen findet am Hafen der Green Market statt. Rund 70 regionale Hersteller hochwertiger Lebensmittel und Gastronomen werden die Besucher in der Zeltstadt am Hafen verwöhnen.