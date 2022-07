Der Vorstand der Roten Kappen: Vorsitzender Kim-Oliver Riegert, der neue zweite Vorsitzende Arne Rehbehn, Dirk Rehbehn, Schriftwart Claus Nielsen und Kassenwart Stefan Reimann. FOTO: Die Roten Kappen up-down up-down Karnevalsverein Ascheffel Arne Rehbehn: Warum ein 19-Jähriger zweiter Vorsitzender der „Roten Kappen” ist Von Susanne Karkossa-Schwarz | 14.07.2022, 10:46 Uhr

Wie der Vater, so der Sohn: Arne Rehbehn tritt in die Fußstapfen von Vater Dirk Rehbehn und sichert so das Fortbestehen des Karnevalsvereins in den Hüttener Bergen.