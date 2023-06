Die Apotheker in Eckernförde und Umgebung lassen am 14. Juni ihre Türen geschlossen. Mit dabei sind unter anderem (von links): Hanns-Georg Scharf, Dr. Katrin Jess, Harald und Manuela Brückner, Isa Tegethof, Karola Kolbe-Scholl, Claudia Bunt und Matthias Fischer. Foto: Arne Peters up-down up-down Einen Tag geschlossen Darum streiken die Apotheker in Eckernförde und Umgebung am 14. Juni Von Arne Peters | 08.06.2023, 07:47 Uhr

Die Apotheker in Eckernförde und dem Notdienstkreis gehen in den Streik: Am Mittwoch, 14. Juni, bleiben sie geschlossen und versuchen stattdessen, ab 11 Uhr auf dem Wochenmarkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.