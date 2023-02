Verteidigungsminister Boris Pistorius dankte den Eckernförder Kampfschwimmern vom Kommando Spezialkräfte der Marine. Foto: Gernot Kühl up-down up-down Antrittsbesuch in Eckernförde Marine imponiert Verteidigungsminister Boris Pistorius Von Gernot Kühl | 21.02.2023, 19:53 Uhr

Großer Tag im Marinestützpunkt Eckernförde. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat am Dienstag seinen Antrittsbesuch bei der Deutschen Marine absolviert. 500 Marinesoldaten waren im Einsatz - an Land, auf See und in der Luft. Hinzu kamen weitere 250 Besatzungsmitglieder des US-Lenkwaffenzerstörers „Arleigh Burke“ und die Besatzungen von vier Eurofightern.