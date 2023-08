Kreuzung Mühlenberg / Pferdemarkt Eckernförde Angetörnter VW Bus-Fahrer übersieht Fußgänger - Rettung in letzter Sekunde Von Gernot Kühl | 25.08.2023, 09:50 Uhr Die Polizei in Eckernförde bittet den unbekannten Fußgänger, der einen Unfall vermieden hat, sich zu melden. Foto: Friso Gentsch up-down up-down

Ein unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehender Fahrer eines VW Busses hat in der Nacht zu Freitag an der Kreuzung Mühlenberg / Pferdemarkt beinahe einen Fußgänger an- oder überfahren. Der Fußgänger konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen.