Freuen sich auf ein Wiedersehen und auf das Gemeinschaftserlebnis beim 18. „Lauf ins Leben“ am 27./28. August in Eckernförde: Das Team der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft mit (v. l.) Geschäftsführerin Vanessa Boy, Klaus Korinth, Projektleitung Eileen Lara Meier, Marion Günter, Gisela Rauschenberger, Katja Vosgerau und Andrea Förster. FOTO: Ann-Kathrin Meding up-down up-down 18. „Lauf ins Leben“ in Eckernförde Darum ist dieser Lauf so wichtig für Krebspatienten Von Ann-Kathrin Meding | 15.08.2022, 17:34 Uhr

Nach den letzten beiden Jahren der virtuellen Teilnahme soll diesen Sommer ein Wiedersehen beim 18. „Lauf ins Leben“ am Schulzentrum Süd in der Sauerstraße gefeiert werden. Die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft lädt am 27. und 28. August ab 12.30 Uhr zum 22-stündigen Spendenlauf ein, um sich gemeinsam für Menschen mit Krebs stark zu machen.