Alice und Ullrich Zenneck vom Segelclub Eckernförde waren mit ihrer Segelyacht „Beagle“ 409 Tage und Nächte auf dem Atlantik unterwegs. Foto: Udo Hallstein up-down up-down Segler zurück in Eckernförde 409 Tage und 12.209 Seemeilen: Wie Alice und Ulrich Zenneck den Atlantik überquerten Von Udo Hallstein | 26.07.2023, 17:30 Uhr

Unversehrt und mit unzählingen neuen Eindrücken im Gepäck sind Alice und Ulrich Zenneck von ihrer Atlantik-Überquerung in ihren Heimathafen Eckernförde zurückgekehrt. Hier erzählen sie, was sie während der 409 Tage und Nächte auf See erlebt haben.