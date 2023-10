Ausnahmezustand in Eckernförde. Nachdem das Ostseesturmhochwasser bereits am Donnerstag das Wasser im Hafen bis an die Oberkante der Kaimauer getrieben hat, hat sich die Lage über Nacht bis zum Vormittag weiter verschärft. Der Pegel im Hafen stand gegen 9.30 Uhr bei 6,60 Meter - 1,60 Meter über Normalnull (NN).

Pegelstand 6,60 Meter gegen 9.30 Uhr am Freitagmorgen - 1,60 Meter über Normalnull.

Fieberhafter Kampf gegen die Fluten

Im gesamten Hafenbereich haben die Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Stadtwerken und Bauhof das Sagen, um insbesondere die Häuser rund um den Hafen und in der Altstadt mit Hilfe von Sandsäcken vor Überflutungen zu schützen. Zahlreiche Anwohner haben ihre Hauseingänge und Kellerschächte selbst mit Sandsäcken und Holzplatten vor dem Eindringen von Ostseewasser geschützt. In vielen Kellern stehen Pumpen bereit. An Bord der Großsegler im Außenhafen versuchten die Crews alles, um den Rumpf der Holzschiffe vor Beschädigungen durch Schläge gegen die Kaimauer zu schützen.

Gemeinsam gegen die Flut: Tobias Weberbartold (l.) war der erste der Bootsgruppe am Binnenhafen. Er informierte seine Bootsfreunde wie Henrik Marten (hinten), damit sie ihre Boote sichern.

Bootseigner im Stress

Die Wassermassen sind bis zum Steindamm am Ende des Binnenhafens vorgedrungen und haben dort die Bootsstege überflutet. Das und der heftige Wellenschlag, der die Angel- und Motorboote regelrecht zum Tanzen bringt, bedeutet Stress für die Eigner. Tobias Weberbartold ist einer von ihnen. Er war um 8 Uhr am Binnenhafen, um sein Boot zu sichern. „Da wurde ich schon etwas nervös“, gesteht er. „Wir haben eine Bootsgruppe, ich habe die Mitglieder angerufen, damit sie ihre Boote sichern“, erzählt er weiter.

Morgendlicher Einsatz in Unterhose oder Badeshorts - Henrik Marten sichert sein Motorboot im Binnenhafen und passt die Leinen an.

Henrik Marten ist einer von ihnen. In Unterhose kletterte er vom überfluteten Steg auf sein Boot, die „Azure“, um die Leinen angesichts der heftigen Ausschläge anzupassen. Bisher hat alles geklappt - ohne Schäden. Ein Kumpel fuhr vor und brachte sogar heißen Kaffee to go vorbei - so hilft man sich in der Not unter Bootsfreunden.

Ein Kumpel bringt frischen Kaffee für Tobias Weberbartold, der Freitagmorgen um 8 Uhr gleich mehrere Bootseigner über die kritische Lage im Binnenhafen informiert hat.

Feuerwehr, THW, Stadtwerke und Bauhof schwer gefordert

Weiter draußen im Außenhafen tobte die Ostsee noch heftiger. Die Masten der Segelyachten am Borbyer Ufer gaben quasi einen Dauerheulton von sich und sorgten damit für eine gespenstische Atmosphäre. Auf der Eckernförder Seite lagen die mehrere Großsegler. Die Besatzungen waren stark gefordert, um ein Anschlagen der hölzernen Schiffsrümpfe gegen die Kaimauer zu verhindern. An Bord der „Seute Deern“ aus Bremen erwiesen sich die mitfahrenden Pfadfinder aus Verden als tatkräftige Helfer: ie hängten sich in die Taue und versuchten das große Schiffe einigermaßen stabil zu halten - ein kräfteraubender Job.

Kurze Lagebesprechung am Hafen: Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks Eckernförde hatten alle Hände voll zu tun und werden überall gebraucht.

Ohne Sandsäcke läuft nichts

An Land Blaulicht überall. Feuerwehr, THW, Stadtwerke und Bauhof waren ununterbrochen im Einsatz. Es galt, Sandsäcke zu verteilen und dabei auch hilferufenden Anwohnern unter die Arme zu greifen. Wie Helmut Erb. Sein Haus im Jungfernstieg 131 hatte als eines der wenigen Häuser die große Sturmflut im Jahr 1872 weitgehende unversehrt überstanden. Erb, der dort seit 1992 wohnt, hatte die Feuerwehr um Hilfe gebeten, weil das Wasser bei ihm quasi schon vor der Haustür stand. Die Feuerwehr half mit Sandsäcken. Wie auch bei den übrigen Häusern in dem Bereich. In vielen Keller standen Pumpen bereit, um hochdrückendes und hereinlaufendes Wasser nach außen zu befördern.

Das Haus von Helmut Erb im Jungfernstieg 131 hat die große Sturmflut 1872 heil überstanden. Er hofft, dass es auch diesmal gut geht. Die Feuerwehr hat prompt Sandsäcke geliefert, das Wasser stand schon kurz vor der Türschwelle. Im Keller läuft eine Pumpe.

Einige Bewohner in der Altstadt hatten ihre Türen und Kellerschächte vorsorglich mit Sandsäcken und Holzplatten und - brettern vor dem Eindringen von Wasser geschützt. Vielerorts lagen mehrere Lagen mit Sandsäcken über den knapp über NN liegenden Türen und Schächten.

So sah es in der Fischerstraße aus - auch dort Sandsäcke und Holzplatten als Schutz vor der Flut.

Bettina Rexing im Vogelsang auf Borbyer Hafenseite war froh, dass sie noch in der Gammelbyer Kiesgrube Brückner Sand für ihre notgedrungen in Kiel - in Eckernförde gab es am Donnerstag keine Sandsäcke mehr - gekauften Sandsäcke erhalten hat.

Auch bei Rexing-Orthopädietechnik am Vogelsang liegen Sandsäcke bereit. Sobald es die Lage erfordert, werden sie vor die Eingangstür gelegt, sagt Bettina Rexing.

Der Borbyer Park an der Uferpromenade stand fast komplett unter Wasser. An der flachen Kaimauer der Promenade brauchen sich die Wellen, Wasserfontänen spritzten über die Kante, überfluteten die Promenade und setzten die Rasenfläche unter Wasser.

Der Borbyer Park an der Uferpromenade ist fast vollständig überschwemmt.

Lage dürfte sich weiter zuspitzen

Das Hochwasser hielt am Freitag alle Einsatzkräfte in Atem. Weitere Einsätze wegen umgestürzter Bäume oder Beschädigungen von Dächern waren zumindest bis mittags nicht zu verzeichnen. Die Wetterprognosen sagen allerdings zunehmenden Wind bis Windstärke 10 mit Orkanböen voraus, was für manche noch belaubte Bäume zu viel sein könnte.