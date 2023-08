Aktion in Eckernförde Video im Künstlerhaus: Sana Ghobbeh macht Verschleierung zum Thema Von Gernot Kühl | 11.08.2023, 11:06 Uhr Schon einigermaßen erschöpft, aber innerlich gefasst und voller Energie zog die iranische Stipendiatin Sana Ghobbeh während ihres Stipendiums 2015 im Künstlerhaus die schweren Koffer über den Strand in Eckernförde. Foto: Gernot Kühl up-down up-down

2015 sorgte die iranische Stipendiatin Sana Ghobbeh mit ihrer Performance zur Flüchtlingskrise für Aufsehen in Eckernförde. Nun macht sie am Sonnabend in einem Video die Verschleierung von Frauen zum Thema.