Das Ostsee Info-Center bietet in den Sommerferien unter anderem an, selber ein Insektenhotel zu bauen und viel wissenwertes darüber zu lernen. Das Programm der Aktion Ferien-Spaß steht jetzt online FOTO: Swaantje Hehmann Aktion Ferienspaß Bei diesen Angeboten können Kinder im Sommer und Herbst 2022 in Eckernförde mitmachen Von Stefan Gerken | 02.06.2022, 10:10 Uhr

Die Aktion Ferienspaß bietet Kindern und Jugendlichen in 62 Einzelangeboten jede Menge Abwechslung in den Sommerferien 2022. Ob Bernsteinschleifen, spannendes auf dem Bauernhof lernen und mit anpacken oder malen und gestalten. Auch Fußball-Camps stehen wieder an.