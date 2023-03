Die AfD-Listenkandidaten für die Wahl zur Ratsversammlung in Eckernförde (v. l.) Doris Rautenberg (Listenplatz 2), Thomas Schulze (Listenplatz 4), Mehmet Trojan (Listenplatz 1) und Nastasja Rohde (Listenplatz 3). Foto: EZ up-down up-down Alle 14 Wahlkreise besetzt AfD kandidiert erstmals für Kommunalwahl in Eckernförde Von Gernot Kühl | 09.03.2023, 12:49 Uhr

Die hat Kandidaten für die 14 Wahlkreise in Eckernförde aufgestellt. Die ersten vier Listenplätze gehen in dieser Reihenfolge an Mehmet Trojan, Doris Rautenberg, Nastasja Rohde und Thomas Schulze.