Traditionssegler, Restaurantschiffe und Regattaboote können die Besucher der Aalregatta in Eckernförde bestaunen. Archivfoto: Gernot Kühl Am Hafen in Eckernförde Segelschiffe und Kunsthandwerker: Aalregatta 2023 mit neuem Konzept Von Michelle Ritterbusch | 14.06.2023, 16:34 Uhr

Sie ist die älteste Ostsee-Regatta: die Aalregatta in Eckernförde. In diesem Jahr findet sie am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. Juni statt. Mehr als 100 Segelyachten werden erwartet. An Land gibt es für Besucher eine Neuerung.