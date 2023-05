Erhard Ohlhoff hat die musikalische Leitung der Suhrbrook Family übernommen, die sich heute insbesondere dem Liedgut aus dem Baltikum und Skandinavien verschrieben hat. Foto: Archiv / Reinhard Frank up-down up-down Eckernförde / Osterby Suhrbrook Family feiert 50-jähriges Bestehen in der Alten Fischräucherei Von Arne Peters | 12.05.2023, 11:55 Uhr

Singen, Musizieren, Schnacken und in Erinnerungen schwelgen – all das ist am 20. Mai möglich, wenn die Suhrbrook Family ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Die Musikgruppe ist einst entstanden, um einen Jugendtreff zu retten.