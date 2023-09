Das Akkordeonorchester Eckernförde bereichert das Kulturleben in Eckernförde und der Region seit 50 Jahren. Mit einem besonderen Jubiläumskonzert am Sonnabend, 25. November, um 15 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche in Eckernförde möchte der gemeinnützige Verein die „50“ feiern. Den Zuhörern wird ein vielseitiges Programm von Klassik bis Pop, von Tango bis Salsa geboten.

Ziel: 50 aktive Akkordeonisten auf der Bühne

Besonders freuen sich Dirigent Finn Niclas Scharf und die Vorsitzende Meike Salzmann auf viele ehemalige Spielerinnen und Spieler, die Ihr Instrument wieder zum Abschluss des Programms bei drei Stücken mit in den Klang des Orchesters einbringen werden. Verbunden ist das mit einem Rekordversuch: Es sollen 50 aktive Akkordeonisten auf die Bühne gebracht werden.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Vereinsarbeit wird gebeten. Da eine hohe Besucherzahl erwartet wird, wird um verbindliche Reservierung unter der E-Mail Akkordeon-Salzmann@gmx.de gebeten. Bei ausreichender Anmeldezahl wird ein Zusatzkonzert um 17.30 Uhr angeboten.