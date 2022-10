Mit einem Besuch im Gerätehaus in der Noorstraße und einem Abschlussessen ging der Kurzurlaub der 50 Gäste der Feuerwehr aus Ahrweiler in Eckernförde auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde zu Ende. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Ahr-Flut: Helfer helfen Helfern So werden aus den Eckernförder Hochwasserhelfern Gastgeber Von Dirk Steinmetz | 31.10.2022, 14:25 Uhr

Die Eckernförder kamen als Helfer in der Not zum Ahr-Hochwasser. Nun kamen rund 50 Ahrweiler Feuerwehrleute und Partner auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde und ihrer Aktion: „Helfer helfen Helfern“ zu einem langen Wochenende an die Ostsee.