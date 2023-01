Mit Anlauf und lautem Gebrüll stürzten sich am Neujahrstag gut 40 Badegäste in mehreren Gruppen in die nur rund fünf Grad Celsius kalte Ostsee. Rund 100 Zuschauer waren zum Anbaden unterhalb des Meerwasserwellenbades gekommen.

Foto: Dirk Steinmetz