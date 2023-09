Auf dem Aldi-Parkplatz in der Ostlandstraße in Eckernförde versteckt sich hinter einem grauen Stein ein buntes Blumenmeer. Mehrere Luftballons mit Herz-Motiv sind aufgehängt worden, einige Kerzen brennen noch. Mit gemeinsamen Fotos wird an den toten 17-Jährigen erinnert.

Foto: Jonas Bargmann