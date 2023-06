Beim „Jivamukti-Yoga – wild thing“ von Regina „Redschi“ Frische aus Kappeln lockerten sich die Teilnehmer erst einmal zu den Klängen von Dr. Alban auf. Foto: Arne Peters up-down up-down Eckernförde Yoga-Festival: 1300 Besucher zwischen Power Yoga und Meditation Von Arne Peters | 11.06.2023, 16:30 Uhr

Etwa 1300 Besucher haben von Donnerstag bis Sonntag am zweiten Yoga-Open-Air am Südstrand teilgenommen. Sie konnten in großen Zelten aus über 80 Veranstaltungen wählen und verschiedene Yoga-Arten ausprobieren.