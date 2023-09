Noch will die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) nichts zu den genauen Übungsorten sagen. Klar ist, dass Eckernförde vom Mittwoch bis Freitag (13. bis 16. September) Schauplatz verschiedener Übungsszenarien der DGzRS ist. „Den teilnehmenden Einsatzkräften werden die Szenarien auch erst mit Auslaufen aus dem Hafen dargestellt“, sagt DGzRS-Sprecherin Antke Reemts.

Realistische Unfalldarstellung auf der Eckernförder Bucht

Auf der Bucht sollen realitätsnahe Vorfälle trainiert werden. „Es wird eine professionelle Gruppe realistische Unfälle darstellen und die Einsatzkräfte entsprechend fordern. Es kann sein, dass die Gruppe einen Knochenbruch vortäuscht oder sie schreit, jammert oder simuliert, ohnmächtig zu sein“ so Reemts. „Und sie bleibt bis zum Übungsende in dieser Rolle. Sie werden also nicht Platz machen, nur weil ein Schlauch für die Rettung verlegt werden muss.“

Für die Retter sei diese Übung von großer Bedeutung. „Grundsätzlich versuchen wir, die SAREx (Search and Rescue Exercise, Such- und Rettungsübung) zweimal im Jahr zu absolvieren. „Für das Zusammenspiel der Flotte ist sie wichtig. Es gibt einige Szenarien, die nicht oft vorkommen, beispielsweise viele Schwerverletzte. Es ist daher sinnvoll, sie zu trainieren, damit die Flotte im Ernstfall gut darauf vorbereitet ist.“

Und weiter: „Es müssen in den jeweiligen Situationen die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wer am lautesten schreit, benötigt die Hilfe nicht unbedingt am dringendsten. Das müssen die Retter erkennen“, so Reemts. Außerdem seien Havarien und Unglücke jederzeit möglich. Die Seenotretter sind rund um die Uhr und bei jedem Wetter einsatzbereit. Größere Übungen dieser Art fanden in den vergangenen Jahren in der Lübecker Bucht, auf der Jade und vor Büsum statt.

100 Retter werden in Eckernförde erwartet

Große Hoffnungen, die Übungen vom Ufer aus verfolgen zu können, dürfen sich die Eckernförder nicht machen. „Das ist keine Publikumseinheit“, so Reemts. Das Einlaufen der Schiffe am Mittwoch, 13. September, in den Eckernförder Hafen werde aber zu sehen sein. Erwartet werden sie zwischen 13 und 15 Uhr. Für das erste Szenario werden die Rettungsschiffe am Donnerstag bereits um acht Uhr morgens auslaufen.

An der Übung werden folgende Seenotrettungskreuzer teilnehmen:

• Bremen (Station Großenbrode)

• Nis Randers (Station Darßer Ort/Prerow)

• Berthold Beitz (Station Greifswalder Oie),

Von den Freiwilligen-Stationen sind folgende Seenotrettungsboote am Start.

• Eckernförde (Station Eckernförde)

• Ursula Dettmann (Station Gelting)

• Nimanoa (Station Damp)

• Konrad-Otto (Station Kühlungsborn)



Des Weiteren wird das Trainingsboot Mervi der DGzRS-Trainingsflotte bei den Szenarien dabei sein, ebenso das Zollboot „Schleswig-Holstein“, ein Such- und Rettungshubschrauber der Marineflieger und ein ADAC-Rettungshubschrauber und – für realistische Szenarien – ein Schiff als Havaristendarsteller. Insgesamt werden rund 100 Retter in Eckernförde erwartet.