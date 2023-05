Auch die Berliner Straße (B76) gehörte zur Strecke der „Kidical Mass“ für sicherere Schul- und Radwege in Eckernförde. Foto: EZ up-down up-down „Kidical Mass“ in Eckernförde Demo von Groß und Klein für sichere Schul- und Radwege in Eckernförde Von Gernot Kühl | 08.05.2023, 15:48 Uhr

Für sicherere Schulwege und sichere Straßen und Radwege haben sich am Sonntag rund 100 Kinder und Erwachsene eingesetzt. Sie nahmen an der „Kidical Mass“ teil und fuhren in Kolonne durch die Stadt.