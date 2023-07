Zwei Mitglieder des SHMF-Jugendorchesters geben mit Trompete und Posaune ein Privatkonzert für die Crew und die vielen Zuhörer am Hafen. Foto: Archiv / Arne Peters up-down up-down Segelclub Eckernförde 100 junge Musiker aus 25 Nationen geben Konzert auf Segelyachten Von Gernot Kühl | 07.07.2023, 11:20 Uhr

Das internationale SHMF-Jugendorchester besucht am Sonntag mit 100 jungen Musikern den Segelclub Ecklernförde. Es stehen gemeinsame, musikalische Ausfahrten unter anderem in den Eckernförder Hafen an.