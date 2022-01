14 Kilometer vor Fehmarn : Drei Angler mit havariertem Angelboot aus der Ostsee gerettet

Guter Tipp für Wassersportler

Die Seenotretter weisen in diesem Zusammenhang noch einmal auf ihre kostenlose Sicherheits-App SafeTrx hin. Die App zeichnet über das GPS des iPhone oder Smartphone die Route des Wassersportlers auf. Diese kann in der Seenotleitung Bremen im Notfall direkt abgefragt werden. Bei Anruf wird die Position direkt mit an die Seenotleitung übertragen. Darüber hinaus können in einem Routenplan wichtige Informationen abgefragt werden, so dass auch bei Verlassen des mobilen Abdeckungsbereiches SafeTrx für die Seenotretter in einem Notfall eine wichtige Informationsquelle darstellt. SafeTrx steht kostenlos zum Download zur Verfügung im Apple App Store und im Google Play Store.