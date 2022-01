Corona-Zahlen aktuell : Dramatischer Anstieg der Neuinfektionen und Rekordinzidenz in Stormarn

Die Corona-Situation in Stormarn hat sich nochmal deutlich verschärft. 580 weitere Infektionen wurden in nur 24 Stunden gezählt. Die Inzidenz steigt daher erstmalig über 600.

Patrick Niemeier

18. Januar 2022, 14:18 Uhr

Die bereits stark angespannte Corona-Situation hat sich in den vergangenen 24 Stunden zwischen Montag, 17. Januar, und Dienstag, 18 Januar, in Stormarn nochmal deutlich verschärft.

Das Gesundheitsamt des Kreises musste nämlich einen neuen Rekordwert an Neuinfektionen bestätigen. 580 weitere Fälle kamen innerhalb nur eines Tages hinzu. Das ist der mit Abstand höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020.

Inzidenzwert im Kreis Stormarn auf Rekordwert 622,6

Aus den nun 1520 bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage errechnet sich die neue Rekordinzidenz von 622,6 pro 100.000 Einwohner. Damit klettert der Inzidenzwert erstmalig überhaupt über die 600er-Marke im Kreis.

So hoch wie noch nie ist ebenfalls die Zahl der aktuell in Stormarn Infizierten. Dieser Wert liegt jetzt bei 2633 Personen, die sich in Isolation befinden. Wie viele Kontaktpersonen zusätzlich in Quarantäne sind, liegt als Information nicht vor.

Gesundheitsamt Stormarn mit Menge der Meldungen überfordert

Was diese Fakten noch etwas dramatischer macht, ist der Fakt, dass es nicht mal die komplette Zahl der real Infizierten abbildet. Denn weiterhin ist es laut der Kreisverwaltung so, dass das Gesundheitsamt schlichtweg nicht hinterherkommt. Die Masse der Meldungen mache es unmöglich, dass jeder Fall auch noch tagesaktuell gemeldet und bearbeitet werden könne.

Insgesamt sind mittlerweile im Verlauf der Pandemie 15.742 Stormarner positiv per PCR-Test auf das Virus getestet worden. Von diesen gelten 12.796 als genesen. Wobei zu beachten ist – wie Experten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Berliner Charité gerade unlängst wieder betonten – dass genesen nicht gesund bedeuten muss.

Die Folgen der medizinischen Phänomene Long-Covid und Post-Covid lassen sich noch nicht deutlich absehen. Fakt ist aber, dass selbst manche Menschen mit eher milden Covid-19-Verläufen zum Teil noch wochen- oder monatelange mit den Folgen ihrer Infektion zu kämpfen haben.

Acht Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Stormarn

Auf den Intensivstationen im Kreis müssen aktuell laut RKI acht Covid-19-Patienten mit sehr schweren Verläufen behandelt werden. Bei sechs von ihnen ist der Zustand so schlecht, dass sie invasiv beatmet werden müssen.

Während insgesamt bisher 959 Stormarner sich mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandeln lassen mussten, haben 340 Menschen aus dem Kreisgebiet die Zeit ihrer Infektion nicht überlebt.