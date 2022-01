15.000 Euro Haspa Spende : DLRG Bargteheide kann dank Fördergeld zwei Transporter anschaffen

Die Mittel stammen aus dem Lotteriesparen der Haspa und wurden jetzt an die DLRG überreicht.

18. Januar 2022, 14:45 Uhr

Die 15.000 Euro Fördermittel kamen genau zum richtigen Zeitpunkt für die DLRG Bargteheide. Denn das Geld von der Hamburger Sparkasse (Haspa) wurde in die wichtige Anschaffung von zwei Mannschaftstransporter investiert, die die Lebensretter aus Bargteheide benötigten.

Die Mittel stammen aus dem Lotteriesparen der Haspa und wurden jetzt an die DLRG überreicht. Sandra Bahr, Filialleiterin der Haspa in Bargteheide, freute sich, dass man vor Ort unterstützen könne. Der Sinn hinter der Lotteriesparen-Aktion zeige sich dann direkt. Von jedem verkauften Los fließen 25 Cent an einen guten Zweck.

Anschaffung derTransporter ohne Förderung nicht möglich

Der stellvertretende Vorsitzende der DLRG in Bargteheide bedankte sich für die Unterstützung. Und das nicht nur für die aktuelle Förderung, sondern auch für die „seit Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit“.

„Ohne die Förderung aus dem Lotteriesparen wäre diese Anschaffung nicht möglich gewesen und wir freuen uns sehr, stetig neue Projektideen mit der Haspa besprechen zu können und stetig auf offene Ohren zu stoßen. Für eine ehrenamtlich arbeitende Organisation wie die DLRG Bargteheide, sind solche Unterstützungen sehr wichtig“, sagt Rüscher.