Tödlicher Unfall Teile von Hebebühne fallen in Brunsbüttel auf Mann in Werkstatt Von Karsten Schröder | 18.07.2023, 22:08 Uhr

In Brunsbüttel hat sich am Dienstagabend ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Mann wurde in einer Werkstatt vom Arm einer Hebebühne schwer verletzt und verstarb noch am Unfallort.