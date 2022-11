Am Tatort finden sich Kerzen und Blumen, als stiller Ausdruck der Anteilnahme an der schrecklichen Tat. Foto: Ulrich Seehausen up-down up-down Haftbefehl gegen Ehemann erlassen Mahnwache am Freitag: Fassungslosigkeit und Trauer nach Mord in Heide Von Ulrich Seehausen | 02.11.2022, 18:00 Uhr

Am Tatort stehen Kerzen, beim Bürgermeister und den Bürgern herrscht Fassungslosigkeit angesichts des Mordes an einer Frau in der Klaus-Groth-Straße. Privatpersonen und Organisationen rufen für Freitag ab 18 Uhr zum öffentlichen Gedenken auf.