Mädchengewalt in Heide „Auch eine Prinzessin ballert dir eine": Polizei sucht nach Besitzer dieses Baseballschlägers Von Götz Bonsen | 27.03.2023, 13:35 Uhr

Ein klares Bekenntnis zur Gewalt unter Mädchen steht auf dem Baseballschläger geschrieben, der in Heide in Tatortnähe gefunden wurde. Die Polizei will nun wissen, wem er gehört und ob er mit dem Gewaltvideo zu tun hat.