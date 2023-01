Unbekannte brachen Montagnacht in drei Heider Fitnessstudios ein. Symbolfoto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Polizei sucht Zeugen In einer Nacht: Einbrüche in drei Heider Fitnessstudios Von shz.de | 04.01.2023, 10:30 Uhr

Da hat jemand die Neujahrsvorsätze falsch verstanden: In nur einer Nacht wurde in drei Fitnessstudios in Heide eingebrochen. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag Bargeld und andere Wertgegenstände.