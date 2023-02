Bei einem Fontalzusammenstoß zwischen Kleintransporter und Linienbus in Marne wurde vier Personen verletzt. Foto: westküsten-news up-down up-down Kreis Dithmarschen Transporter prallt frontal in Linienbus: Vier Verletzte bei Unfall in Marne Von westküsten-news | 26.02.2023, 08:26 Uhr

Schwerer Unfall in Marne im Kreis Dithmarschen: Am Samstagabend prallte ein Kleintransporter frontal in einen Linienbus. Vier Personen wurden verletzt. Wie es zum Zusammenstoß kommen konnte, ist noch unklar.