Der Tanker „ISH“ liegt seit Dienstagvormittag neben dem schwimmenden Terminal „Hoegh Gannet“ in Brunsbüttel. Foto: Karsten Schröder up-down up-down Schiff wird am Elbehafen entladen Erster LNG-Tanker ist in Brunsbüttel angekommen Von Delf Gravert | 14.02.2023, 12:39 Uhr

Am schwimmenden Flüssiggasterminal in Brunsbüttel hat die erste Lieferung von Gas per Tankschiff begonnen. Am Dienstagmorgen machte der Gastanker „ISH“ in Brunsbüttel fest.