Wieder Großeinsatz in Dithmarschen Dachstuhlbrand zerstört Familienhaus in Heide Von Westküsten-News, dpa | 03.01.2023, 10:11 Uhr

Ein Großfeuer hat in Heide im Kreis Dithmarschen in der Nacht ein Wohnhaus zerstört. Für die Feuerwehr war es am dritten Tag des neuen Jahres bereits der zweite Großbrand.