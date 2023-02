Die Bewohner endeckten das Feuer in Osterrade und blieben unverletzt. Foto: Westküsten-News up-down up-down Kreis Dithmarschen Großbrand in Osterrade zerstört Wirtschaftsgebäude Von Karsten Schröder | 03.02.2023, 07:37 Uhr

Rund 70 Einsatzkräfte kämpften am Donnerstagabend gegen die Flammen am Osterrader Dörpswischweg. So retteten sie das Wohnhaus.