Foto: Westküsten-News Kreis Dithmarschen Auto gerät auf L 147 in Nordhastedt in Brand Von Westküsten-News | 26.01.2023, 09:04 Uhr

Feuerwehrsatz in Nordhastedt im Kreis Dithmarschen: Am Mittwochabend geriet das Auto eines 37-Jährigen in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand.