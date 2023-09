Aufgrund eines Zwischenfalls auf der Bahnstrecke kurz vor St. Michaelisdonn im Kreis Dithmarschen kommt es am Sonntagabend für Reisende zu Einschränkungen. Die Passagiere, die sich in dem betroffenen Zug in Richtung Itzehoe befanden, werden evakuiert. Der Streckenabschnitt wurde gesperrt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Ersten Schätzungen zufolge wird die Sperrung zwei bis drei Stunden andauern. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Heide und Itzehoe wird eingerichtet.