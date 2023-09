Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte in der Nacht zu Freitag zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in die Norderstraße nach Albersdorf (Kreis Dithmarschen) aus.

Wohnung brannte komplett aus

Da in den ersten Meldungen um kurz nach Mitternacht unklar war, ob sich noch Personen in dem Brandobjekt aufhielten, eilten auch zahlreiche Rettungswagen an die Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Helfer konnte ein Vollbrand der Wohnung bestätigt werden, sodass weitere Kräfte an den Einsatzort nachgefordert wurden.

Vom Bewohner der Brandwohnung fehlt noch jede Spur

Unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in das Gebäude und bekämpften die Flammen. Bewohner der anliegenden Wohnungen hatten sich bereits selbstständig oder mit Unterstützung der Polizei retten können. Wie Einsatzleiter Karsten Wiechert von der Freiwilligen Feuerwehr Albersdorf mitteilte, kamen bei dem Feuer keine Personen zu Schaden.

Ersten Angaben zufolge fehlte von dem Bewohner der Brandwohnung jedoch jede Spur. Die Kriminalpolizei hatte noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Etwa 50 Helfer waren an dem Großeinsatz beteiligt. Während der Löscharbeiten musste die Norderstraße für mehr als eine Stunde gesperrt werden.