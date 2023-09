In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Marne im Kreis Dithmarschen gegen 0.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Fahrerin aus Marne fuhr mit ihrem Fiat 500 auf der Meldorfer Straße in Richtung Meldorf.

Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die Frau über eine Verkehrsinsel. Dabei krachte sie gegen einen gemauerten Zaunpfosten, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Ein Anwohner, der den Unfall mitbekommen hatte, kam der verunfallten Fahrerin sofort zur Hilfe. Da die Tür jedoch klemmte, konnte der Ersthelfer die Frau aus ihrer misslichen Lage nicht befreien.

Fahrerin ins Westküstenklinikum nach Heide gebracht

Erst die herbeigerufene Feuerwehr konnte die Tür mit schwerem Gerät öffnen und die Fahrerin vorsichtig aus dem Auto retten. Anschließend wurde sie dem Rettungsdienst übergeben und nur mit leichten Verletzungen ins Westküstenklinikum nach Heide gebracht.

Da es sich bei diesem Unfall vermutlich um familiäre Streitigkeiten handelte, kam es während des Einsatzes einige Meter vor der Unfallstelle zu unschönen Szenen. Mit lautem Geschrei ging plötzlich ein älterer Mann auf einen jüngeren Mann los und schlug ihm ins Gesicht.

Dabei wurde dieser auch verletzt und blutete. Sofort ging die Polizei dazwischen und trennte die beiden voneinander. Durch die Körperverletzung wird jetzt seitens der Polizei ein Strafverfahren gegen den Angreifer eingeleitet. Nachdem die 20 Kameraden der Feuerwehr Marne die Fahrbahn von Betriebsstoffen und Trümmerteilen befreit hatte, konnte die Meldorfer Straße nach rund einer Stunde wieder freigegeben werden.