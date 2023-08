Unfall in Kronprinzenkoog Autofahrer missachtet Vorfahrt und prallt gegen weiteres Fahrzeug Von Florian Sprenger | 25.08.2023, 20:43 Uhr Da half auch kein Stop-Schild: Durch den Zusammenstoß kam der BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab und landete in Kronprinzenkoog auf einer Grundstücksmauer. Foto: Florian Sprenger up-down up-down

Am Freitagabend kam es in Kronprinzenkoog zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Autofahrer missachtete an einer Kreuzung die Vorfahrt und stieß mit einem 36-Jährigen am Steuer eines BMW zusammen. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.