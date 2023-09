Um 16.25 Uhr war ein 83-Jähriger in Begleitung einer 84- und einer 86-Jährigen auf der Hauptstraße aus Friedrichskoog kommend in Richtung Marne unterwegs. Aus unklarer Ursache geriet er auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei den Mercedes eines 84-Jährigen.

Leichte Verletzungen und Sachschäden

Beide Wagen kamen nach dem Zusammenstoß abseits der Fahrbahn zum Stehen, das Auto des Unfallverursachers an einem Baum. Die Mitfahrerinnen des Kölners erlitten bei dem Unglück leichte Verletzungen und Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Der Geschädigte blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von jeweils etwa 5.000 Euro.