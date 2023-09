Spielzeug entwendet Schuppen aufgebrochen: Unbekannte klauen mehrere Tretroller aus Kita in Wesselburen Von shz.de | 12.09.2023, 10:50 Uhr Diebe entwendete Kinderspielzeug auf einer Kita in Wesselburen. Symbolfoto: IMAGO/Jochen Eckel up-down up-down

Unbekannte brachen am Wochenende in den Schuppen auf dem Kita-Gelände in der Klingbergstraße in Wesselburen ein und entwendeten drei rote Tretroller. Die Polizei sucht Zeugen.